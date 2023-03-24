Дмитрий Медведев на заседании директоров предприятий ВПК зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании директоров предприятий ВПК зачитал телеграмму Иосифа Сталина таким же директорам, датированную 1941 годом.
"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы о поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников", - гласит телеграмма.
Перед заседанием Медведев дал интервью и сообщил, что планирует прочесть телеграммы генсека ЦК КПСС руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам ОПК. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов", - сказал он.
Медведев также отметил, что российский ВПК "раскочегарился" и "работает активно": "Большинство предприятий работает в три смены, работает с колес, производит самые современные виды российских вооружений".
Недавно Илон Маск прокомментировал новую функцию Google Photos, упомянув Сталина.
А осенью Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания, процитировал слова, которые западные медиа приписывают Владимиру Ленину и Сталину: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата".