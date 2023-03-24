Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании директоров предприятий ВПК зачитал телеграмму Иосифа Сталина таким же директорам, датированную 1941 годом.

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы о поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников", - гласит телеграмма.

Перед заседанием Медведев дал интервью и сообщил, что планирует прочесть телеграммы генсека ЦК КПСС руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам ОПК. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов", - сказал он.

Медведев также отметил, что российский ВПК "раскочегарился" и "работает активно": "Большинство предприятий работает в три смены, работает с колес, производит самые современные виды российских вооружений".

Недавно Илон Маск прокомментировал новую функцию Google Photos, упомянув Сталина.

А осенью Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания, процитировал слова, которые западные медиа приписывают Владимиру Ленину и Сталину: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата".