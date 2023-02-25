"Сталину бы понравилось". Так Илон Маск прокомментировал новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения лишних людей.

Вчера Google сообщил в Твиттере, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут пользоваться несколькими новыми функциями, которые помогут "легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото".

В ответ Маск опубликовал известный снимок Сталина и его соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором после ареста был заретуширован глава НКВД Ежов.

Недавно мы сообщали, что социальная сеть Маска Твиттер тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать на платформе более длинные сообщения.

Ранее "Страна" писала, что в новом обновлении приложения Инстаграм пользователям предоставили возможность создавать собственного цифрового аватара. Его можно будет использовать как в переписках, так и в постах и Инстаграм-историях.