В новом обновлении приложения Instagram пользователям предоставили возможность создавать собственного цифрового аватара. Его можно будет использовать как в переписках, так и в постах и Instagram-историях.

Об этом сообщает Digital Information World.

Новая функция дает возможность пользователям создать персонализированный аватар. Для него можно будет подобрать одежду и аксессуары, цвет кожи, глаз и волос, черты лица. Для того, чтобы получить аватар, нужно зайти в "Настройки", перейтив "Аккаунт" и там выбрать кнопку "Аватары". После того, как аватар будет создан, он появится в виде наклейки, его можно будет использовать в Instagram-историях, постах и переписках.

Напомним, Instagram тестирует новую функцию, которая позволит пользователям изменить порядок постов в профиле по выбору пользователя, независимо от того, когда была опубликована публикация.

Также сообщалось, что в Instagram вводят новые функции для безопасности подростков. Планируют ввести новые функции для родителей или опекунов, которые позволят видеть и ограничивать время, которое дети проводят в Instagram.