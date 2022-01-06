В приложении Instagram вернули хронологическую ленту, от которой создатели отказались еще в 2016 году в пользу алгоритмического аналога. Сейчас хронологическая лента доступна не для всех пользователей, но уже в скором времени новые варианты вида ленты появятся у большинства.

Об этом рассказал глава социальной сети Адам Моссери в своем Instagram-аккаунте.

В скором времени в приложении появятся три разных варианта ленты в пункте меню Home:

алгоритмическая, которая работает и сейчас. Материалы показывают в очередности, рекомендуемой алгоритмами.

лена с избранным. Материалы аккаунтов, новости от которых "вы не хотите пропустить".

хронологическая. Материалы аккаунтов, на которые подписан пользователь, в хронологическом порядке.

Указано, что новые варианты ленты уже доступны многим, но пока еще не всем пользователям. Уже в первой половине года состоится распространение новых опций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adam Mosseri (@mosseri)

Напомним, в Instagram вводят новые функции для безопасности подростков.

Также сообщалось, что Instagram начал запрашивать видео-селфи для подтверждения личности пользователей.