Жительница Черниговской области заказала услуги гадалки в Instagram и потеряла более 50 000 гривен, предоставив ей доступ к своей банковской карте.

Об этом сообщает издание "Dev" в понедельник, 13 декабря.

Женщина нашла объявление по поводу гадания в Instagram и написала "гадалке" в директ. После ответа мошенницы женщины перешли в Viber, где пострадавшая заказала у "гадалки" обряд стоимостью 2 500 гривен и молитву за 3 000 гривен.

Для начала интернет-мошенница попросила пополнить ей счет телефона на 200 гривен. После этого заказчица перечислила "гадалке" 1 000 гривен на банковскую карточку за обряд и молитву, а остальные деньги, по договоренности, могла выплачивать по возможности.

В качестве гарантии оплаты заказанных услуг "гадалка" попросила клиентку зайти в приложение Приват24 и увеличить кредитный лимит на своей банковской карте ПриватБанка до 50 000 гривен.

Во время увеличения лимита на мобильный номер телефона пострадавшей поступали смс-сообщения с кодами подтверждения, которые в дальнейшем клиентка сообщила "гадалке" вместе с паролем к своей кредитной карте и паролем ко входу в приложение Приват24.

После поступления денежных средств в сумме 50 000 гривен на банковскую карту ПриватБанка, деньги с карточного счета заказчицы начали списываться.

6 декабря в Viber потерпевшей снова написала "гадалка" и спросила ее, меняла ли она пароль для входа в приложение Приват24, на что последняя ответила, что меняла и снова сообщила уже новый пароль для входа в приложение.

Через некоторое время с карты снялись 2 500 гривен, внесенные потерпевшей 3 декабря через терминал ПриватБанка.

Женщина подала в суд.

В ходе досудебного расследования следователи обнаружили, что счет, на который были направлены с самого начала 1 000 гривен от пострадавшей, открыт в Альфа-Банке. Соответственно, Альфа-Банк владеет информацией и документами о владельце банковской карты, которая может быть использована как доказательство в уголовном производстве для идентификации лица, получившего эти средства.

07 декабря Козелецкий районный суд Черниговской области разрешил временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну по данному уголовному производству. Ведется следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом в Белой Церкви уроженка Токмака Запорожской области под видом монахини втерлась в доверие к продавщице и выманила у нее 45 тысяч долларов. На эти деньги лже-монахиня обещала помочь вернуть женщине долг посредством чудодейственных молитв.

Также мы писали, что под Киевом мошенница-"энергетик" 20 раз обманула магазины, пугая напряжением в 40 000 вольт. Женщина представлялась продавцам сотрудницей энергетической компании, говорила, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Потом она забирала пакет с вещами и уходила с ним.