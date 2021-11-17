Социальная сеть Instagram, которая недавно добавила статусы с эмодзи, начала запрашивать у пользователей видео-селфи для идентификации личности.

Об этом сообщает The Verge.

"Социальная сеть давно борется с учетными записями ботов, которые могут оставлять спам-сообщения или использовать их для искусственного завышения количества лайков или подписчиков. В сообщении Instagram, принадлежащем Meta, говорится, что подозрительные учетные записи просят подтвердить, что они люди, а не боты", - пишет портал.

По данным XDA Developers, компания начала тестировать эту функции в прошлом году, но столкнулась с техническими проблемами. Сейчас же несколько пользователей уже сообщают, что Instagram запрашивает видео-селфи для верификации личности.

В частности, британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра обнародовал на своей странице в Twitter снимки экрана, где соцсеть запрашивает соответствующие селфи.

Другой пользователь Twitter, Беттина Макалинтал, публикует скриншот с экрана справки от соцсети, как делать видео-селфи. В ней сказано, для того, чтобы пройти верификацию в Instagram, необходимо посмотреть на "все углы вашего лица", чтобы доказать, что вы настоящий человек.

Напомним, согласно исследованию, Facebook и Instagram следят за действиями детей, которым нет 18 лет.

Также мы сообщали, что Instagram тестирует новую функцию, которая напомнит пользователям об отдыхе.