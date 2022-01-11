Популярная соцсеть Instagram, которая недавно добавила статусы с эмодзи, тестирует новую опцию. Она позволит пользователям в любом порядке переставлять посты в своем профиле.

Об этом сообщил исследователь приложений Алессандро Палуцци в своем Twitter-аккаунте.

По его данным, в настройках профиля появится новая опция "Редактировать сетку", которая позволит изменить порядок постов в профиле по выбору пользователя, независимо от того, когда была опубликована публикация.

Напомним, недавно в приложении Instagram вернули хронологическую ленту, от которой создатели отказались еще в 2016 году в пользу алгоритмического аналога. Сейчас она доступна не для всех пользователей, но уже в скором времени новые варианты вида ленты появятся у большинства.

Также мы писали, что социальная сеть Instagram начала запрашивать у пользователей видео-селфи для идентификации личности.

Кроме того, сообщалось, что Instagram тестирует новую функцию, которая напомнит пользователям об отдыхе. Суть функции "Сделай перерыв" в том, что пользователь сможет сам выбрать промежуток времени (10,20 или 30 минут) по истечении которого приложение оповестит его о необходимости прерваться.