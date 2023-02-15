Американский предприниматель Илон Маск заговорил об опасности создания единого мирового правительства. Об этом он заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Так, он предостерег от перехода к "слишком большому миру одной цивилизации", так как такая система, по его мнению, может рухнуть.

"Это звучит странно, но мы просто хотим иметь некоторое цивилизационное разнообразие, например, если что-то пойдет не так с какой-то частью цивилизации, все не рухнет. Человечество продолжает двигаться вперед", - сказал он.

Он вспомнил падение Римской империи, совпадающий с расцветом ислама.

Он отметил, что ситуация, когда одна цивилизация уходила в упадок, а другая развивалась, привела к сохранению знаний и многих научных достижений.

"Я знаю, что это называется саммит мирового правительства, но я думаю, что мы должны быть немного обеспокоены тем, что на самом деле мы можем стать слишком большой частью единого мирового правительства. Мы хотим избежать цивилизационного риска, имея, откровенно говоря, это может показаться немного странным, слишком много сотрудничества между правительствами", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск ответил американскому астронавту Скотту Келли, который призвал вернуть Украине полный доступ к интернету от "Старлинк".

Также мы сообщали, что Илон Маск назвал "крайне опасной" ситуацию, если США решат поддержать украинские удары по Крыму.