В Кремле отреагировали на заявление Орбана о введении в Украину европейских миротворцев
В России отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана введении в Украину европейских миротворцев.
Комментарий на эту тему оставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
Он заявил, что такая тема "потенциально очень опасная".
Напомним, Орбан заявил, что в ЕС близки к обсуждению отправки в Украину миротворческих войск.
Что означает заявление Виктор Орбана по миротворцам, мы анализировали в отдельном материале.
Также сегодня сообщалось, что Лукашенко призвал немедленно объявить перемирие в Украине, чтобы избежать мировой войны.
Тем временем война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома
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