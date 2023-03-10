Мир еще никогда не был так близок к перерастанию локального вооруженного конфликта в полномасштабную мировую войну.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью на радио Kossuth, комментируя отправку в Украину первой партии танков "Леопард".

По его словам, обе стороны в войне потеряли уже по 100 тысяч человек, и "война сегодня идет значительно более жёсткая и жестокая, чем поначалу".

"Германия начинала с отправки касок, а теперь уже отправляет танки - и думает, не отправить ли и истребители", - заявил он.

По его мнению, если следовать этой логике эскалации, в какой-то момент украинскую границу вполне может начать пересекать и живая сила из числа стран-союзников Украины.

"Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война переросла в мировую войну", - добавил он.

Он утверждает, что из всех европейских стран мира в Украине "по-настоящему хотят" лишь две: Венгрия и Ватикан, а за пределами Европы - Турция, Китай и большинство арабских стран.

Ранее Папа Римский заявил, что за войной в Украине стоит "противостояние нескольких империй".

Опрос показал, что Запад и крупные азиатские страны (Турция, Индия, Китай) кардинально по-разному видят окончание войны в Украине.