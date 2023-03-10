Папа Римский заявил, что за войной в Украине стоит противостояние "нескольких современных империй". Он также сообщил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру.

Об этом он сказал в интервью швейцарскому телеканалу RSI, передает Reuters.

"Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю публично. Он образованный человек. На второй день войны я пошел в российское посольство при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин даст мне возможность вести переговоры. Лавров написал мне спасибо, но добавил, что сейчас не время. Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", - заявил он.

Происходящее он считает новой мировой войной, Украина же, по его словам, является полем боя этой войны.

"За чуть более чем 100 лет начались три мировых войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая тоже является мировой войной. Она началась по крохам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. В нее вовлечены все великие державы. А Украина – их поле боя. Там воюют все", - отметил Франциск.

Он также заявил, что война - способ продать старое и испытать новое оружие.

"Это рынок. Ведутся войны, старое оружие продается, новое испытывается", - заявил он.

Интервью с папой Франциском выйдет в эфир телеканала RSI в воскресенье, 12 марта, пока опубликованы лишь его фрагменты.

Ранее папа Римский Франциск призвал прекратить "бессмысленную войну" в Украине, которую он назвал третьей мировой.

Также он считает, что война в Украине не закончится скоро.