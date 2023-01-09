Папа Римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению "бессмысленной войны" в Украине, которую он назвал третьей мировой.

Об этом он заявил во время ежегодного выступления перед аккредитованными в Ватикане дипломатами, сообщает издание Vatican News.

"Сегодня происходит третья мировая война глобализированного мира, в которой конфликты напрямую затрагивают только определенные районы планеты, но на самом деле затрагивают все. Самый свежий и недавний пример - это именно война в Украине, последствия которой - смерть и разрушение гражданской инфраструктуры, гибель людей не только от взрывов и насилия, но и от голода и холода", - сказал Франциск.

Также он снова назвал "безнравственным" само обладание ядерным оружием, от угрозы применения которого "проигрывают все".

Напомним, на мессе в ночь перед Рождеством Папа Римский сделал очередное антивоенное заявление.

Также ранее Папа Римский Франциск уже называл события в Украине "мировой войной". Он считает, что война не закончится в скором времени так как, уже вовлечено несколько сторон и война имеет глобальный характер.