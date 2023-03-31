Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что на Западе обсуждают ввод миротворческих войск в Украину, является крайне примечательным, хотя о его достоверности (особенно учитывая позицию Орбана по войне в Украине) судить трудно.

До сих пор никаких сигналов от лидеров ведущих стран НАТО, что они готовы в каком-то виде посылать войска в Украину не звучало (в прошлом году прошли слухи о таких намерениях поляков, но они быстро затухли).

Зато в большом количестве звучали сигналы ровно обратные – о недопустимости прямого военного вмешательства армий стран НАТО в войну, что могло бы привести к столкновению с РФ.

Отметим, что даже на экспертном уровне тема с вводом западных войск в Украине почти никогда не обсуждалась.

Редкое, но весьма показательное исключение – статья эксперта центра "Карнеги" Владимира Фролова, опубликованная в октябре прошлого года.

Тогда эксперт предсказал, что российские войска уйдут с правого берега Днепра и целью РФ станет стабилизация нынешней линии фронта и, в первую очередь, сухопутного коридора в Крым. По линии фронта Москва, по мнению эксперта, и хочет заморозить ситуацию, заключить перемирие и провести де-факто "новую границу" между странами. При этом Фролов отмечал, что пока российская армия отступает, а ВСУ наступают, ни у Киева, ни у Запада нет какой-либо мотивации идти на переговоры о прекращении огня. Необходимым условием для их начала эксперт считает долгосрочную стабилизацию линии фронта, когда "Киев упрется в российскую оборону и остановится для восстановления сил".

И если это произойдет и стороны придут к выводу о необходимости перемирия, то, как вариант гарантий не допущения войны в будущем, по мнению Фролова, может рассматриваться ввод миротворцев НАТО на линию фронта с украинской стороны без формального вступления Украины в Альянс. И, таким образом, "ядерный зонтик Альянса распространялся бы на миротворческие силы НАТО, а значит, и на территорию Украины".

Но эксперт акцентирует внимание на том, что это может произойти лишь, если все стороны сумеют заранее договориться, что миротворцы вводятся после прекращения активных боевых действий "для гарантии новых границ Украины и РФ (с российским коридором в Крым), а Киев их признает в рамках окончательного урегулирования".

Повторимся, это было экспертное мнение, а не позиция властей какой-либо из стран, либо некой влиятельной политической группы.

Но если рассматривать ситуацию теоретически, то войска стран НАТО могут быть введены в Украину только в двух случаях. Во-первых, если НАТО будет готово напрямую вступить в войну с Россией (что пока кажется немыслимым). Во-вторых, по описанному выше сценарию ввода миротворческого контингента по согласованию с Украиной и Россией для гарантий соблюдения перемирия. И, если линия фронта будет пролегать по-прежнему по территорию Украины, то это будет означать, де-факто, фиксацию территориального раздела страны. Что сейчас категорически неприемлемо для Киева и Запада. Да и нет никаких признаков того, что и Москва готова согласиться на перемирие с условием размещения в Украине натовских войск.



Поэтому, безусловно, заявление Орбана про обсуждение ввода западных миротворцев в Украину вызывает большие сомнения в достоверности. Но, если такая возможность действительно рассматривается, то это значит, что один из двух описанных выше вариантов Запад для себя не исключает.