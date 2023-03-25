Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает правильным скачивать и распространять в интернете пиратские копии произведений, которые стали недоступны в РФ по решению западных правообладателей.

Об этом Медведев заявил в интервью российским медиа.

"Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них", - посоветовал он гражданам, комментируя исчезновение, в частности, некоторой западной музыки из онлайн-сервисов в России.

"Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - заявил Медведев.

Он добавил, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству, однако сейчас относится по принципу "что хотели, то и получили".

Напомним, в России хотят узаконить пиратские показы фильмов. В частности, правительству предложат отменить административную ответственность для кинотеатров за показ кино из "недружественных стран" без прокатного удостоверения.

Ранее мы писали, что в мае прошлого года сервис Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России.

Также "Страна" рассказывала, что россияне возмутились отсутствием доступа к новым играм для PlayStation и обратились в суд.