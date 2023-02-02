В России хотят узаконить пиратские показы фильмов. В частности, правительству предложат отменить административную ответственность для кинотеатров за показ кино из "недружественных стран" без прокатного удостоверения.

Соответствующий законопроект подготовили сенаторы, сообщают российские федеральные СМИ.

31 января подобное предложение звучало от зампреда совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта", - писал он в Telegram.

Напомним, что на экранах кинотеатров России показывали новый "Аватар" несмотря на санкции. В большинстве случаев указывалось, что фильм в кинотеатрах показывает "сторонний арендодатель".

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