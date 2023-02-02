​​Только 9% из почти 1500 западных компаний, работавших в России, вывели из этой страны бизнес после начала войны.

Об этом свидетельствуют данные исследования швейцарского Университета имени Св. Галена, в котором изучались компании ЕС и G7.

Как отмечается в документе, в целом, по состоянию на 24 февраля 2022 года в России работало 2405 фирм, владельцами которых являются 1404 компаний из стран ЕС и G7.

Спустя 11 месяцев больше всего из России вышло американских компаний. По состоянию на конец 2022 года РФ покинули около 18% американских дочерних компаний, 15% японских фирм и только 8,3% компаний Евросоюза.

Профессора Саймон Эвенетт и Никколо Пизани отмечают в исследовании, что выходить с рынка России для бизнесов невыгодно.

"В среднем компании, покинувшие Россию, имели более низкие прибыли, чем те компании, которые остаются в России", - отмечаются в отчете.

Среди западных компаний, которые остаются работать в России, наибольшую долю составляют немецкие компании – 19,5%. 12,4% имеют американских владельцев, 7% компаний – японские.

"Эти выводы ставят под вопрос готовность западных компаний отделиться от экономик тех стран, которые их правительства сейчас считают геополитическими соперниками",- пишут авторы отчета.

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