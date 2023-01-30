Из-за дефицита краски российский "Автоваз" перешел на выпуск Lada в трех цветах - белом, черном и темно-зеленом. Автомобили других оттенков будут доступны "не ранее марта".

Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Так, с ноября 2022 года "Автоваз" красит Lada Granta в черный и белый, а Niva Legend, Travel и Bronto - в темно-зеленый, сообщил "Ведомостям" представитель компании.

С начала 2000-х годов основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании - Basf и Henkel, и лишь 5% рынка занимали российские предприятия. В прошлом году Basf и Henkel заявили о намерении покинуть российский рынок.

Раньше Lada выпускалась в шести-восьми цветах, заявил представитель компании. Он также выразил надежду, что автомобили в других оттенках могут стать доступными в марте.

Ранее сообщалось, что французский концерн Renault продал две трети российского "АвтоВАЗ" и покинул Волжский завод.

Также писали, что еще в 2020 году бренд Lada российского автомобильного производителя "АвтоВАЗ" ушел с рынка Евросоюза в связи с ужесточением экологических стандартов по выбросам.