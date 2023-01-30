Кабмин обещает освободить бизнес от необходимости получать половину разрешений и лицензий
Кабмин заявляет о намерении расширить экономические свободы для бизнеса, отменив необходимость получать половину действующих ныне разрешений и лицензий. С такой рекомендацией уже выступила межведомственная рабочая группа.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Мы ликвидируем инструменты, мешающие бизнесу нормально работать. Существенно упростим и оцифруем инструменты, необходимые для защиты интересов общества. Работу начинаем с инструментов, которыми занимается Министерство экономики. Почти половина из них будет ликвидирована, а остальные – осовременены. В дальнейшем МРГ проработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти. Наша задача – дать бизнесу экономическую свободу", – заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Для начала предлагается отменить:
- разрешение на реэкспорт товаров, ввезенных из других стран;
- согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с сырой нефтью украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам), индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта.
А около трети инструментов Минэкономики предлагается оцифровать.
Напомним, что тем временем Минфин готовит законопроект об отмене 2% налога для предпринимателей.