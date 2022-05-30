Россияне решили судиться с компанией Sony, которая в начале марта остановила работу PlayStation на территории РФ.

С тех пор покупать новые игры и оплачивать подписки российские пользователи не могут. И теперь 28 владельцев консолей PlayStation подали групповой иск с требованием возобновить их доступ - и компенсацию по 10 миллионов рублей на человека.

В иске утверждается, что условия использования программ Sony не предусматривают отказ в предоставлении услуги "в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей".

Напомним, в России готовят пути для обхода санкций по ограничению на импорт.

Ранее мы писали, что Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России. Компания дожидалась окончания платежного цикла - пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок - для окончательной блокировки сервиса в России.

Также "Страна" информировала, что китайские техно-гиганты Lenovo и Xiaomi без объявления вышли с рынка Российской Федерации.