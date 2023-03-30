США получили новую информацию о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы из Северной Кореи.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, пишет The Guardian.

По его словам, Россия стремится направить в КНДР делегацию, предлагая продовольствие в обмен на оружие. По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что Пхеньян предоставит помощь.

"У нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы у Северной Кореи. Мы также понимаем, что Россия стремится направить делегацию в Северную Корею. И что Россия предлагает Северной Корее продовольствие в обмен на боеприпасы", - заявил Кирби.

Ранее мы писали, что сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжо заявила, что КНДР всегда будет в одном окопе с Россией.

Также "Страна" рассказывала, что в США показали фото, как Северная Корея переправляет оружие для ЧВК "Вагнер".

"Эти действия представляют трансконтинентальную угрозу, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью ЧВК "Вагнер", - заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.