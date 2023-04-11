В Южной Корее возмутились слежке со стороны спецслужб США, о чем накануне писала американская пресса, анализируя утечку документов Пентагона. Сеул требует провести официальное расследование.

Об этом заявил депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бён Чжу.

"Мы глубоко сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов", - сказал он.

Напомним, судя по "утечкам Пентагона", кроме Зеленского, американцы активно прослушивают и других своих союзников. В одном из приватных разговоров два чиновника из Южной Кореи высказали опасения в связи с запросом США на поставку боеприпасов для Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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