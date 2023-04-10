США могут прослушивать не только президента Украины Владимира Зеленского, но и других своих союзников. В частности, Южную Корею и Израиль.

Об этом пишет CNN.

Также в статье сообщается, что в одном из приватных разговоров два чиновника из Южной Кореи высказали опасения в связи с запросом США на поставку боеприпасов для Украины.

"Чиновники опасались, что поставки боеприпасов, которые США затем отправят в Украину, нарушат политику Южной Кореи, заключающуюся в отказе от поставок смертоносной помощи воюющим странам. Согласно документу, один из чиновников тогда предложил способ обойти политику, фактически не меняя ее, - продав боеприпасы Польше", - говорится в материале издания.

Также американцы, возможно, активно следят за израильским Моссадом. В одном из слитых в Сеть документов говорится, что израильская разведка тайно поддерживает акции протеста, которые сотрясают Израиль.

"В отчете, подготовленном ЦРУ и полученном от радиотехнической разведки, говорится, что главное разведывательное управление Израиля, Моссад, поощряло протесты против нового правительства страны - включая несколько явных призывов к действию", - пишет CNN.

Офис премьер-министра Израиля Нетаньяху назвал эти данные "лживыми и безосновательными", опровергнув их.

Напомним, ранее в соцсетях появились документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО, после чего Пентагон начал расследование. Официально достоверность утечки Пентагон не подтвердил, заявляя, что она лишь исследуется.

Позже New York Times сообщала, что произошла новая утечка секретных документов Пентагона. На этот раз они охватывают военную ситуацию не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, Китае и на Индо-Тихоокеанском военном театре.

Также мы писали, что Washington Post проанализировала 50 страниц утечки из Минобороны США. Данные из утечки в первую очередь касаются Украины. Анализ показывает, что "разведывательное сообщество США настолько глубоко проникло в российскую армию и ее командование, что может заранее предупреждать Украину о нападениях и достоверно оценивать сильные и слабые стороны российских сил".

А сегодня журналисты, исследующие "утечки Пентагона", опубликовали уже вторую версию потерь Украины и России, которая изложена в этих документах.