Южная Корея может оказать военную помощь Украине, если страна "подвергнется крупномасштабному гражданскому нападению".

Об этом заявил президент Юн Сок Ёль, сообщило агентство Reuters.

Юн сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может смириться, например, любое крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - сказал президент страны.

Это первое такое заявление из Сеула, пишет агентство. Свои заявления президент сделал накануне визита в США.

Южная Корея - крупный производитель артиллерийских боеприпасов, а также бронетехники.

Ранее мы писали, что Южная Корея разрешила Польше отправить Украине САУ Krab c южнокорейскими деталями.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.