Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины, поэтому Соединенные Штаты Америки постараются обеспечить Киев всем необходимым.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы поставляем всё, что им понадобится", — сказал Кирби.

Он добавил, что оказание военной поддержки Украине со стороны Вашингтона продолжится в полном масштабе.

Между тем вчера стало известно, что США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием властями Украины предоставляемой помощи.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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