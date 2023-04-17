Международная финансовая помощь Украине в виде кредитов и грантов с начала полномасштабной войны превысила 45 млрд долларов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его данным, точный объем помощи составил 45,778 миллиардов долларов.

Напомним, по данным МВФ, если война закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если же она продлится до конца 2025 года, потребность увеличится до 140 млрд долларов.

31 марта МВФ утвердил рекордный пакет помощи в размере 15,6 млрд долларов, но МВФ отметил наличие "чрезвычайных рисков" для программы.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил четырехлетнюю кредитную программу EFF для Украины на 15,6 млрд долларов. Кредит станет крупнейшим для Украины с момента начала войны и первым крупным пакетом финансовой помощи стране, находящейся в состоянии войны.

Программа рассчитана на два этапа. На первом деньги пойдут на удовлетворение неотложных потребностей страны и удержание стабильности. Второй этап - финансовая поддержка структурных реформ и евроинтеграции.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .