Министры иностранных дел стран-членов "Большой семерки" предупредили страны, которые помогают России обходить санкции и снабжают оружием, о серьезных последствиях.

Об этом говорится в коммюнике глав МИД стран "Большой семерки", заключенном по итогам двухдневной встречи в Японии.

"Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь в войне России, иначе их ожидают серьезные последствия. Мы усилим нашу координацию, чтобы предотвратить поставки оружия в Россию третьими сторонами и реагировать на это, а также продолжим действовать против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины. Мы полны решимости", - говорится в заявлении.

Также в коммюнике "Большой семерки" (Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады) призвали РФ вывести войска с территории Украины и пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Напомним, вчера сообщалось, что пять стран G7 (Канада, Франция, Япония, Британия и США) создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива.

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