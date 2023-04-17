В этом году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов финансовой помощи. Об этом сообщил сайт НБУ со ссылкой на заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука.

"В этом году ситуация выглядит значительно лучше, чем в прошлом. В 2023 году ожидается 42 млрд долларов США финансовой помощи… Финансовая поддержка наших партнеров очень важна в это непростое для Украины время", - сказал Николайчук.

В 2022 году Украина, согласно январскому отчету НБУ, получила 32,1 млрд долларов финансовой помощи. 12 млрд из этой суммы дали США, 8 млрд - Евросоюз.

Финансовая помощь - деньги на поддержание финансовой системы страны и функционирования государства - учитывается отдельно от военной и гуманитарной помощи.

Как писала "Страна", по данным МВФ, если война закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если же она продлится до конца 2025 года, потребность увеличится до 140 млрд долларов.

31 марта МВФ утвердил рекордный пакет помощи в размере 15,6 млрд долларов, но МВФ отметил наличие "чрезвычайных рисков" для программы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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