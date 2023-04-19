Испания начала процесс передачи Украине танков Leopard 2. Шесть танков уже прибыли в порт Сантандер на севере страны.

Об этом пишет CNN.

Ожидается, что танки вместе с другой обещанной бронетехникой прибудут в Украину к концу месяца.

В Twitter также опубликованы фото танков на платформах перед загрузкой на корабле.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщала, что танки отправятся в сторону Украины по морю, а их доставка завершится до конца апреля.

Также вчера, вооруженные силы Канады опубликовали фото отправки в Украину танков Leopard 2.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.