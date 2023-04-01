У США не так много дальнобойных ракет ATACMS, которые можно было бы предоставить Украине. Кроме того, их возможности "преувеличены".

Об этом заявил глава комитета начальников штабов Марк Милли изданию Defense One.

"С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия - я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет", - заявил Милли.

Он говорит, что эта ракета - "одиночный выстрел", тогда как система залпового огня GMLRS производит шесть выстрелов. А для нанесения более дальнобойных ударов "есть и другие системы, которые могут дать вам этот диапазон. Например, есть БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть пара систем", - добавил Милли.

При этом, видимо, есть не только военные причины не направлять ракеты в Украину. Милли, не вдаваясь в детали, пояснил, что существует и "политическое решение".

Отметим, что на вооружении США, по открытым данным, порядка 4000 таких ракет. Учитывая расход боеприпасов любых видов в Украине, переданная ВСУ часть этого запаса будет, видимо, быстро израсходована.

ATACMS - баллистическая ракета, летящая на расстояние до 300 километров и запускаемая с установок MLRS, которые уже переданы Украине. Такая дальность поражения позволила бы ВСУ наносить удары по всей территории Крыма.

Российские военные эксперты утверждают, что эти ракеты можно сбивать системами ПВО, украинские эксперты говорят, что нет.