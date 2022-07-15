В Украину прибыли первые реактивные системы залпового огня MLRS M270.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

От HIMARS они отличаются платформой – M270 на гусеницах, а также количеством ракет в пакете – 12 (HIMARS – 6).

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что Украина может получить боеприпасы к HIMARS, способные бить на 300 км. Сейчас Киеву дают ракеты дальностью до 80 км. Резников считает, что партнеры пришлют версию ракеты с дальностью 300 километров.

Напомним, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.