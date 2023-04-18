Украинское руководство провело переговоры с американцами. Министр обороны Алексей Резников созвонился с Ллойдом Остином, а глава Офиса президента Андрей Ермак - с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает сайт Пентагона, Резников и Остин "обсудили приоритеты" перед встречей Контактной группы, которая состоится на этой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Заседание будет знаменовать годовщину с момента первого такого собрания 26 апреля 2022 года.

А Ермак сообщил, что с Салливаном они "обсуждали ситуацию на фронте и характер действий врага".

"Мы договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления помощи Украине в сфере безопасности и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении", - сообщил Ермак.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного главнокомандующего, на которой обсудили подготовку ВСУ к контрнаступлению и поставки боеприпасов.

По данным СМИ, США уже не будут передавать Украине боеприпасы до начала контрнаступления. Пакеты военной помощи, о которых администрация президента США Джо Байдена объявила 20 марта и 4 апреля, - это последние крупные поставки боеприпасов Украине перед ожидаемым началом наступления.