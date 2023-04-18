Глава украинской разведки Кирилл Буданов не верит, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев и руководитель российского генштаба Валерий Герасимов пытались остановить войну России против Украины в ее начале.

Об этом глава ГУР сказал в интервью "Радио НВ".

"Это чистая ложь. Герасимов был одним из немногих, кто выступал за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию, он никогда не кричал "давайте их убивать" и никогда не кричал "не надо этого делать" – как все в этом вопросе был, чтобы не быть крайним. Я его (Патрушева) не очень люблю по понятным причинам, но он не дурак", – сказал Буданов.

Также Буданов добавил, что конфликт между Минобороны РФ и ФСБ "незначителен" — "это даже нельзя конфликтом назвать". При этом руководитель ГУР не очень верит и в бунт в России.

Напомним, согласно утечкам Пентагона, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов собирались "слить спецоперацию" в Украине, пока Владимир Путин якобы лечился в марте от рака.

Ранее Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ "идет по плану", однако сами планы по его реализации он озвучивать не будет.