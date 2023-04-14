Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона Джек Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, и поэтому имел необходимый допуск.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США.

Служебные обязанности Тейшейры не предусматривали работу с секретными документами или их подготовку и передачу более высокопоставленным офицерам. Он числился в подразделении кибертранспортных систем и отвечал за нормальную работу сети спецсвязи, по которой эти документы распространялись.

На случай, если в процессе этой работы Тейшейра увидел бы секретные документы, ему был предоставлен допуск с соответствующему уровню секретности. Военнослужащий использовал эту возможность, чтобы скачивать интересовавшие его брифинги и доклады.

Ранее издание The Washington Post рассказало, что известно о предполагаемом виновнике утечек Пентагона. Он служил на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс. Друг военного описал Тейшейру как патриота США, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием, но сомневающегося в будущем Америки.

Судя по всему, он близко к сердцу принимал войну в Украине, называя боевые действия "удручающими".

В суде Бостона Тейшейра предстал перед федеральным судьей Дэвидом Хеннесси, который зачитал ему обвинения. Судья назначил слушание по аресту Тейшейры на среду, 19 апреля.