В суде Бостона подозреваемый в сливе документов Пентагона Джек Тейшейра в кандалах и тюремной форме предстал перед федеральным судьей Дэвидом Хеннесси, который зачитал ему обвинения.

Об этом сообщают американские СМИ.

Зал суда был полностью заполнен людьми. Во время короткого слушания Тейшейра был проинформирован о том, что ему предъявлены два обвинения в размещении секретных документов в интернете, несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и несанкционированном удалении секретных документов или материалов.

Судья назначил слушание по аресту Тейшейры на среду, 19 апреля. До тех пор он останется под стражей. Тейшейра официальных заявлений не делал.

Во время слушания он говорил тихо, шепча "да", когда судья информировал его о его правах как обвиняемого по уголовному делу. Когда слушание закончилось, какой-то мужчина в зале суда закричал: "Люблю тебя, Джек". Тейшейра не оглянулся, но ответил: "Я тебя тоже, папа".

Ранее издание The Washington Post рассказало, что известно о предполагаемом виновнике утечек Пентагона. Он служил на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс.

Друг военного описал Тейшейру как патриота США, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием, но сомневающегося в будущем Америки.

Судя по всему, он близко к сердцу принимал войну в Украине, называя боевые действия "удручающими".

По словам одного из друзей военного, он стал выкладывать секретные материалы на сервере Discord еще с начала войны - примерно с февраля 2022 года. По его мнению, у Киева и Москвы "должно быть больше общего, чем того, что их разделяет".

Документы он публиковал, по его словам, для "просвещения" своих знакомых и опровержения "пропаганды, циркулирующей снаружи". По словам участников сервера, среди них была договоренность не распространять эти документы.