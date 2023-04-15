Американская разведка считает, что Тайвань в случае конфликта с Китаем будет уязвим для авиаударов, поскольку система противовоздушной обороны острова не сможет помешать Пекину получить превосходство в воздухе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в социальные сети после утечки секретных материалов Пентагона.

"Согласно оценкам, тайваньские должностные лица сомневаются в том, что их противовоздушная оборона сможет "точно зафиксировать ракетные запуски", чуть более половины самолетов на Тайване в полной мере боеспособны, а на перемещение истребителей в укрытия потребуется минимум неделя. Это станет огромной проблемой, если Китай запустит ракеты до того, как у Тайваня будет возможность рассредоточить эти самолеты", - пишет WP.

Кроме того, согласно оценкам американской стороны, "Тайвань вряд ли сможет не допустить китайского превосходства в воздухе" в случае конфликта, что говорит о "высокой уязвимости" острова для авиаударов.

"Американским спецслужбам будет труднее зафиксировать подготовку к боевым действиям из-за того, что Китай якобы "применяет гражданские суда в военных целях", - говорится в публикации.

По данным WP, система ПВО острова, вероятно, будет перенапряжена в случае массированного использования военными материкового Китая ракет малой дальности.

"Тайваньские летчики тренируются в поражении одиночных неподвижных целей", - также говорится в статье.

Сотрудники американских разведслужб, согласно сведениям издания, полагают, что учения по предупреждению о ракетном ударе на Тайване не позволяют подготовиться в должной степени к "реальному событию".

Также американская сторона считает, что противоракетные силы на Тайване не имеют возможности составить "общую оперативную картину" в случае конфликта. Согласно данным оценкам, военные на Тайване якобы также "могут не решиться поразить пилотируемые самолеты из-за опасений эскалации, даже при наличии приказа о первом ударе или при непосредственных воздушных угрозах".

Напомним, на днях глава Китая Си Цзиньпин указал военным КНР на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям.

Тем временем Китай сымитировал ракетную атаку на цели у побережья Тайваня и на территории самого острова в рамках начатых учений.