В Конгрессе США группа из 19 республиканцев подготовила совместное письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – пишут авторы письма, которое подписали 19 человек.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.

Также они раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", - говорится в заявлении.

Вчера генсек НАТО приезжал в Украину впервые с начала войны. Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО заявил, что ожидает принятия гарантий безопасности для Украины.

Как пишет The Washington Post, Украина продолжает оборонять Бахмут, игнорируя предупреждения США.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

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