Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в четверг, 20 апреля, приехал с визитом в Киев. Это его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Видео с генсеком, который прогуливается по Михайловской площади, появилось в соцсетях.

Reuters акцентирует, что генсек НАТО посетил Украину "накануне контрнаступления".

По данным Politico, это первая поездка Столтенберга в Киев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Немецкая волна" публикует видео визита Йенса Столтенберга в Киев. Генсек НАТО посетил выставку уничтоженной российской военной техники на Михайловской площади.

В Кремле уже прокомментировали сегодняшний визит генсека.

Недопущение Украины в НАТО - "по-прежнему является одной из целей СВО", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что "в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО в связи с визитом".

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Украину могут принять в НАТО после окончания войны. О том же говорил и Столтенберг.

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