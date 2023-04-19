Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда на территории страны закончатся боевые действия.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после состоявшихся в Брюсселе переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся", - заявил чешский президент.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина может стать членом альянса только после победы над Россией.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в альянсе.

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