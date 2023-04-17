После вторжения в Украину НАТО начало готовиться к возможным боевым действиям на границах Альянса. НАТО переходит от стратегии "сдерживания путем возмездия" к "сдерживанию воспрещением".

Об этом пишет New York Times.

Альянс увеличивает военные расходы, контингент и требования к союзникам по составу вооруженных сил.

"НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать", - цитирует издание слова бывшего постпреда Соединенных Штатов при альянсе Иво Даалдера.

Согласно подсчетам НАТО, альянс теоретически может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях в случае необходимости, но на практике эта цифра меньше.

Отметим, что переход от стратегии "сдерживания путем возмездия" к "сдерживанию воспрещением" это, по сути, переход от нападения к обороне. То есть, НАТО отказывается от начала войн на территории других стран (как, например, было в Афганистане) и делает ставку на защиту территории своих членов.

Ранее президент Польши заявил, что Россия нападет на другие страны, если Украина проиграет войну. При этом, по данным The Telegraph, Польша строит самую большую армию в Европе.

А Финляндия после вступления в НАТО начала строить на границе с РФ 200-километровый забор из стальной сетки с системами наблюдения.