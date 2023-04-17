Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не должна победить Украину, поскольку тогда она нападет на другие страны.

Об этом он сказал на брифинге, передает Polskie Radio 24.

"Как сосед Украины, президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", - подчеркнул Дуда.

Он уверен, что без должной помощи Украина не сможет победить в войне, а российская агрессия распространится на другие страны. Поэтому он призвал продолжать поддерживать Украину до ее победы.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом Альянса только после победы над РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.