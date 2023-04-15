Финляндия, ставшая 4 апреля 31-м членом НАТО, начала строить первый участок забора на своей границе с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерала пограничной службы Яри Толппанена.

Забор длиной в 200 километров изготовят из стальной сетки и оснащают оборудованием для наблюдения.

Официальное объяснение строительству забора - чтоб воспрепятствовать наплыву мигрантов.

"Финляндия стремится оградиться от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда НАТО обвинило Беларусь в организации кризиса через подвоз мигрантов с Ближнего Востока, предоставления им виз и подталкивание их к переходу границы", - пишет Reuters.

О планах по строительству оборонительного забора с РФ Финляндия сообщала в прошлом году. Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года.

Напомним, Польша также отгородится от Калининградской области забором, опасаясь наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Финляндия поддержит Украину на пути вступления в НАТО. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом НАТО только после победы над РФ.