Некоторые секретные документы Пентагона, оказавшихся в интернете в результате утечки, не соответствуют действительности.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной", - сказал он.

Ранее мы рассказывали, что говорится об Украине в утечках Пентагона.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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