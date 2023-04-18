Столтенберг заявил, что часть слитых документов Пентагона не соответствуют действительности
Некоторые секретные документы Пентагона, оказавшихся в интернете в результате утечки, не соответствуют действительности.
Об этом заявил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной", - сказал он.
Ранее мы рассказывали, что говорится об Украине в утечках Пентагона.
Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.
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