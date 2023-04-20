Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил, что ожидает принятия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе пакета гарантий безопасности для Украины.

"Нам необходимо что-то большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. При этом мы не готовим альтернативу членству. Мы будем в Альянсе. Пакет гарантий на этом пути – вот это мы бы хотели утвердить в Вильнюсе. Мы со своей стороны все подготовим точно", - заявил Зеленский.

Ранее представители стран НАТО заявляли, что вопрос о членстве Украины в Альянсе может рассматриваться только после окончания войны.

Также по словам Зеленского, он обсуждал со Столтенбергом завтрашнее заседание в формате "Рамштайн", где должна обсуждаться военная помощь Украине.

"Обратился к господину Генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники", - заявил Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля приехал с визитом в Киев. Это его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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