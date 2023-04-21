Министр обороны США Ллойд Остин опубликовал видео встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым перед началом встречи в формате "Рамштайн".

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать их столько, сколько нужно", - подписал видео Остин.

Напомним, что 21 апреля состоится 11-ое заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" на военно-воздушной базе в Германии. Контактная группа объединяет более 50 стран и возглавляет личную встречу глава Минобороны США Ллойд Остин.

Накануне встречи, министр обороны Украины Алексей Резников напомнил украинским союзникам о важности современных истребителей, поскольку главный приоритет Украины заключается в быстром создании многоуровневой противовоздушной обороны. Он также пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 в "Интернациональный легион".

Вчера в Офисе президента заявляли, что на сегодняшней встрече будет обсуждаться передача дальнобойных ракет на 100 и более километров.

Ранее США объявили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн, куда вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, ракеты TOW, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины, более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, запчасти и другое полевое оборудование.