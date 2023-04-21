В Евросоюзе сохраняются сложности с реализацией плана ЕС по передаче Украине боеприпасов на два миллиарда евро.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель по итогам "Рамштайна" заявил, что страны Евросоюза "продолжают работать над совместными закупками".

"Срочность очевидна - ЕС сделает все возможное, чтобы доставить, и доставить быстро", - написал Боррель на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что с 9 февраля доставлено было более 66% боеприпасов в рамках первого пакета на один миллиард.

"Неотложность ясна – ЕС сделает все возможное, чтобы сделать все возможное, и сделать это быстро", - говорит Боррель.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Борреля ускориться с выделением второго транша на боеприпасы для Украины.

Напомним, план предусматривает передачу Киеву снарядов из арсеналов стран ЕС и совместных закупок боеприпасов у промышленности. На это все планируется направить два миллиарда евро.

В Европе по этому вопросу есть разногласия. Так, Франция блокирует выполнение одобренного плана, настаивая на том, чтоб средства распределялись только между членами ЕС, а Польша осуждает позицию Франции.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.