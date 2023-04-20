Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал задержку в реализации плана Евросоюза по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter.

"Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", - говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз согласовал закупку одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в марте, но детали плана все еще обсуждаются.

Разногласия касаются того, должны ли фирмы, получающие контракты, находиться только в ЕС, и должны ли участвовать США или Великобритания.

Напомним, недавно сообщалось, что Совет Евросоюза выделит 1 млрд евро из Европейского фонда мира на покупку артиллерийских снарядов для ВСУ.

Также мы писали, что Франция блокирует выполнение одобренного плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе для отправки в Украину.