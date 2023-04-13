Совет Евросоюза выделит €1 млрд из Европейского фонда мира на покупку артиллерийских снарядов для ВСУ.

Об этом заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских Вооруженных сил на сумму €1 млрд", - заявил Боррель.

Напомним, ранее план ЕС по закупке снарядов для Украины расколол страны союза из-за того, где размещать заказы. В частности, Франция настаивала на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС.

Подробнее об этом в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

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