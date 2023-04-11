Египет планировал тайно произвести и поставить России 40 тыс. ракет. Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале поручил чиновникам тайно выполнить эту поставку, чтобы "избежать проблем с Западом". Обсуждалась и возможность поставок артиллерийских снарядов и пороха.

Об этом сообщает The Washington Post, журналисты которого продолжают анализировать "утечки Пентагона".

В документах содержатся данные о вероятных разговорах Сиси с высокопоставленными египетскими военными и министром военного производства. Работникам завода он поручил сообщить, что снаряды предназначены для египетской армии.

По данным WP, в документе цитируются слова, вероятно, министра по военному производству Салаха ад-Дина, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это самое малое, что Египет может сделать, чтобы отблагодарить РФ за помощь, оказанную ранее".

По его словам, россияне сказали, что готовы "купить что угодно".

Также президент заявил, что рассматривает возможность продажи Китаю "обычных товаров", чтобы освободить место для "большего производства Sakr 45". WP отмечает, что эти ракеты совместимы с российскими РСЗО "Град".

Издание полагает, что данные были получены в результате прослушки египетского руководства.

Представитель правительства США заявил изданию, что им "ничего не известно о выполнении этого плана".

"Мы не видели, чтобы это происходило", – отметил он.

WP отмечает, что Египет является ключевым и старейшим союзником и получателем помощи США в регионе.

Американский сенатор Крис Мерфи уже заявил, "если это правда, то мы должны серьезно задуматься над состоянием наших отношений".

Отмечается, что Сиси провел этот разговор 1 февраля - через несколько дней после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сразу после него министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился на переговоры в Москву.

Напомним, что Белый дом и Пентагон уже подтвердили утечку секретных материалов.

В них сообщалось, что США могут прослушивать Зеленского, Южную Корею и Израиль.