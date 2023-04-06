План ЕС по закупке снарядов для Украины расколол страны союза из-за того, где размещать заказы.

Об этом сообщает в среду, 5 апреля, Politico.

Издание пишет, что послы Евросоюза не смогли сегодня добиться прогресса по одному из ключевых вопросов, по словам нескольких дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Яблоком раздора остается вопрос о том, будут ли эти оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей.

По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. А Греция и Кипр поддержали Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Напомним, в марте саммит Евросоюза поддержал план совместных закупок и поставок боеприпасов. Украина получит миллион снарядов.

При этом, по данным The Financial Times, производство боеприпасов для Украины и их отправка задерживаются, так как Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ.