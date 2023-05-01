Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о своем телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Главком, по его словам, сообщил Милли, что "самые яростные бои продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке", где россияне продолжают наступать.

"Рассказал о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.

Отдельно остановился на теме укомплектования наших подразделений и важности своевременного снабжения Украины вооружениями, военной техникой и боеприпасами в достаточном количестве", – написал Залужный.

Ранее мы писали о том, что вчера Валерий Залужный встретился с высшим командованием США в Европе.

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Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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